Neuseeland schickt erstmals Truppen für Manöver auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Das neuseeländische Heer entsendet erstmals Soldaten für ein Manöver auf die koreanische Halbinsel. Diese sollen an einer gemeinsamen Übung mit den Streitkräften Südkoreas und der USA teilnehmen.Das Kontingent besteht aus 35 Soldaten, wie das UN-Kommando am Freitag mitteilte. Die Teileinheit werde 90 Tage lang unter UN-Führung mit südkoreanischen Einheiten trainieren.Es ist der erste Einsatz eines gefechtsbereiten neuseeländischen Truppenteils bei einem gemeinsamen Manöver mit koreanischen und amerikanischen Truppen.Das UN-Kommando betonte, der Beitrag aus Wellington werde die dauerhafte Mission der Vereinten Nationen unterstützen, Frieden und Stabilität auf der Halbinsel zu sichern.Während des Koreakriegs (1950–1953) hatten mehr als 6.000 neuseeländische Soldaten an der Seite der UN-Truppen gekämpft.