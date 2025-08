Seoul und Washington stimmen Termin für erstes Gipfeltreffen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA arbeiten derzeit an einem Zeitplan für das erste bilaterale Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump.Die Gespräche begannen gleich am Folgetag, nachdem Trump am Mittwoch im Zuge der Verkündung des Handelsabkommens mit Südkorea angekündigt hatte, Präsident Lee werde innerhalb von zwei Wochen in die USA reisen.Nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington teilte Außenminister Cho Hyun mit, man befinde sich noch dabei, einen Termin festzulegen. Zudem sei vereinbart worden, dass die Agenda auf Arbeitsebene sorgfältig ausgearbeitet werde.Ein hochrangiger Regierungsvertreter ließ wissen, dass das Datum noch nicht endgültig feststehe. Es werde wohl noch etwas dauern, bis der Zeitplan vorliege.Inhaltlich wollen beide Regierungen ausloten, wie das bilaterale Bündnis zu einer zukunftsorientierten, umfassenden Partnerschaft ausgebaut werden kann, hieß es weiter.