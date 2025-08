[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Eröffnung der U-Bahn-Linie 1 in Seoul (15. August 1974)

Photo : YONHAP News

Am 15. August 1974 nahm Seoul seine erste U-Bahn-Strecke in Betrieb. Die Linie 1 verband auf 7,8 Kilometern die Bahnhöfe Seoul Station und Cheongnyangni – insgesamt neun Haltestellen. In nur drei Jahren und vier Monaten Bauzeit entstand damit das Rückgrat eines Verkehrssystems, das die Mobilität der Hauptstadt grundlegend verändern sollte. Die Strecke schloss zudem über die beiden Fernbahnknoten an das Schienennetz Richtung Incheon, Suwon sowie Uijeongbu an und erleichterte den täglichen Pendlerstrom aus den Satellitenstädten.Was 1974 lediglich 4,1 Prozent des täglichen Verkehrsaufkommens aufnahm, ist heute ein Hochleistungsnetz: elf Linien, 359,86 Kilometer, 338 Stationen und mehr als 5.300 Zugfahrten am Tag. Die tägliche Fahrgastzahl stieg von anfangs 220.000 auf über 7,2 Millionen, fast 30-mal so viele wie ursprünglich. Rund 40 Prozent aller Wege im öffentlichen Nahverkehr werden inzwischen mit der U-Bahn zurückgelegt. Mit jeder neuen Station wuchsen Bahnhofsviertel heran: Einkaufszentren, Bürotürme, Kulturhäuser und Wohnprojekte siedelten sich bevorzugt in Metronähe an und prägten das Stadtbild.Die Premierenfahrt stand allerdings unter tragischen Vorzeichen. Nur eine Stunde zuvor war bei der Zeremonie zum Unabhängigkeitstag ein Attentat auf Präsident Park Chung-hee verübt worden, bei dem First Lady Yuk Young-soo tödlich verletzt wurde. Der Umfang der Eröffnungsfeier der ersten U-Bahn-Linie des Landes wurde daraufhin stark reduziert.