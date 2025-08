US-Experte: Trump wird wahrscheinlich von Südkorea höhere Verteidigungsausgaben fordern

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird nach Einschätzung eines US-Experten bei seinem bevorstehenden Spitzentreffen mit Präsident Lee Jae Myung eine höhere Beteiligung Südkoreas an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea verlangen.Die entsprechende Äußerung machte Victor Cha, Korea Chair am Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), am Freitag (Ortszeit).Als „Belohnung“ für das Handelsabkommen habe Trump den ersten Besuch des neuen südkoreanischen Präsidenten im Weißen Haus innerhalb der nächsten zwei Wochen in Aussicht gestellt. Trump werde den Besuch im Weißen Haus zum einen dazu nutzen, das Handelsabkommen zu feiern. Zum anderen werde er dieses aber auch als Druckmittel einsetzen, um von Südkorea weitere Zugeständnisse bei Investitionen, nichttarifären Handelshemmnissen und in der Frage der Währungsmanipulation zu erhalten, sagte der Experte.Wahrscheinlich würden auch andere Themen besprochen, wie etwa ein neues Abkommen über die Kostenteilung. Die USA würden voraussichtlich fordern, dass der Verbündete seinen jährlichen Beitrag von etwa einer Milliarde Dollar exponentiell erhöhe, so die Einschätzung Chas.Beobachter in Südkorea hatten damit gerechnet, dass der Beitrag zur Truppenstationierung bereits bei den Handelsverhandlungen auf die Tagesordnung kommen würde, ebenso wie der Wechselkurs. Tatsächlich wurden beide Angelegenheiten bei den Zollgesprächen jedoch nicht thematisiert.