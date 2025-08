Verteidigungsminister Ahn besucht Fabrik für Produktion von K2-Panzern in Polen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back hat eine Fabrik in Polen besucht, in der koreanische K2-Kampfpanzer produziert werden.Beim Anblick der Produktion von K2-Panzern vor Ort werde er sich der Stärke der koreanischen Verteidigungsindustrie bewusst, die in die Welt hinausreiche, sagte Ahn am Freitag (Ortszeit) nach der Besichtigung der Produktionsanlage des Unternehmens Bumar-Łabędy in Gliwice. In dem Werk werden K2-Panzer für Polen hergestellt.Südkoreas Verteidigungsindustrie werde weiterhin in die Welt expandieren, getragen von Liebe, Unterstützung und Vertrauen des Volks, erklärte der neue Verteidigungsminister.Während des Besuchs in Polen kurz nach seinem Amtsantritt wohnte Ahn zusammen mit seinem polnischen Amtskollegen Władysław Kosiniak-Kamysz der Unterzeichnung des zweiten Vertrags über die Lieferung von K2-Panzern an Polen bei.Die Verhandlungen über den Kauf weiterer K2-Panzer durch Polen waren Anfang Juli abgeschlossen worden. Mit einem Vertragswert von rund 6,5 Milliarden Dollar ist es für Südkorea das bisher größte Exportgeschäft mit einem einzigen Waffensystem.