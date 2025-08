Papst wird voraussichtlich 2027 Südkorea besuchen

Photo : YONHAP News

Papst Leo XIV. wird voraussichtlich anlässlich des Weltjugendtags 2027 in Seoul nach Südkorea kommen.Laut der Nachrichtenagentur AP teilte er am Sonntag (Ortszeit) bei der Abschlussmesse des „Jubiläums der Jugend im Heiligen Jahr 2025“ in Tor Vergata in Rom Pläne für seinen ersten Besuch in Südkorea als Papst mit.Das nächste Treffen werde der Weltjugendtag sein, der 2027 in Seoul stattfinden werde, sagte das neue Kirchenoberhaupt.Ein Jubeljahr oder Heiliges Jahr wird von der katholischen Kirche alle 50 oder 25 Jahre ausgerufen. Das laufende Jubeljahr dauert vom 24. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2026 an.Vom 28. Juli bis 3. August fand das Jubiläum der Jugend statt, ein Treffen junger Katholiken im Alter von 18 bis 35 Jahren.Der Weltjugendtag ist ein Glaubensfest junger Katholiken aus aller Welt. Die nächste Veranstaltung ist vom 3. bis 8. August 2027 in Seoul vorgesehen.