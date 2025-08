Außenminister: Lee-Trump-Treffen offenbar noch in diesem Monat

Photo : KBS News

Südkoreas Außenminister rechnet mit dem ersten Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump noch im August.Nach der Rückkehr von seinem Antrittsbesuch in den USA sagte Cho Hyun am Sonntag am Flughafen Incheon gegenüber Reportern, dass über den konkreten Termin für das Spitzentreffen abschließend beraten werde. Das Treffen werde nicht auf den nächsten Monat verschoben.Bei seinen Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio und weiteren führenden Beamten seien eine feste Bereitschaft zu einer gemeinsamen Reaktion sowie die erweiterte Abschreckung bekräftigt worden. Außerdem sei vereinbart worden, die Zusammenarbeit wie bisher fortzusetzen, sagte der neue Außenminister.Über eventuelle Veränderungen bei Rolle und Charakter der US-Truppen in Korea habe es keine eingehende Diskussion gegeben. Jedoch sei die internationale Lage ein Thema gewesen, die künftig eine Herausforderung darstellen werde. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Beratungen auf Arbeitsebene fortzusetzen, hieß es weiter.Zu der Möglichkeit, dass die USA auch im Sicherheitsbereich Forderungen stellen werden, äußerte Cho die Meinung, dass beide Länder nicht nur im Industrie-, sondern auch im Verteidigungsbereich Ergebnisse zu beiderseitigem Vorteil erzielen könnten.