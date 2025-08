Militär entfernt Lautsprecher für Beschallung an Grenze zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat am Montag mit der Entfernung der Lautsprecher an der innerkoreanischen Grenze begonnen, die für die an Nordkorea gerichteten Propagandasendungen genutzt worden waren.Das Verteidigungsministerium gab bekannt, dies sei eine praktische Maßnahme, um Spannungen abzubauen, ohne dass dabei die Einsatzbereitschaft der Truppen beeinträchtigt werde.In den kommenden zwei oder drei Tagen sollen etwa 20 fest installierte Lautsprecheranlagen abgebaut werden.Das Militär hatte am 11. Juni, kurz nach dem Amtsantritt der Regierung von Präsident Lee Jae Myung, die Sendungen mittels Lautsprechern an der Grenze ausgesetzt. Daraufhin hatte Nordkorea damit aufgehört, Störgeräusche in Richtung Südkorea zu senden.