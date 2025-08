Opfer der Zwangsarbeit erhält Verdienstorden

Photo : YONHAP News

Yang Geum-deok, eine Überlebende der Zwangsarbeit während der japanischen Besatzung, hat einen Orden für zivile Verdienste erhalten.Die Nationale Menschenrechtskommission gab bekannt, dass Yang am Samstag in einem Pflegekrankenhaus in Gwangju die Moran-Medaille überreicht worden sei. Dabei handelt es sich um den zweithöchsten Rang des südkoreanischen Ordens für zivile Verdienste.Die eigentlich für 2022 vorgesehene Auszeichnung der ehemaligen Zwangsarbeiterin war aufgrund der Anfechtung durch das Außenministerium unter der Regierung von Yoon Suk Yeol abgesagt worden.Mit der Auszeichnung soll Yangs Beitrag zu Staat und Gesellschaft durch ihre langjährigen Aktivitäten für Menschenrechte geehrt werden.Sie wurde im Jahr 1929 in Naju in der Provinz Süd-Jeolla geboren. 1944 wurde sie zwangsmobilisiert und musste in einem Flugzeugwerk von Mitsubishi Heavy Industries im japanischen Nagoya Zwangsarbeit verrichten.Sie hatte 1992 eine Entschädigungsklage gegen die japanische Regierung eingereicht. Seitdem hat sie über 30 Jahre lang von Japan Entschädigungen für die Opfer der Zwangsarbeit und eine Entschuldigung verlangt.