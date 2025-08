Ausgabe von Konsumgutscheinen: Umsätze von Kleinunternehmern gestiegen

Photo : YONHAP News

In der ersten Woche der Ausgabe von Konsumgutscheinen für die Konjunkturbelebung in Südkorea sind die Umsätze von Kleinunternehmern um etwa zwei Prozent gestiegen.Laut Korea Credit Data (KCD), einem Informationsanbieter für Kleinunternehmer, wuchs der durchschnittliche Kreditkartenumsatz von Kleinunternehmern im Zeitraum vom 21. bis 27. Juli um 2,2 Prozent zur Woche davor.Das ergab eine Analyse der Kreditkartenumsätze von landesweit 382.207 Kleinbetrieben.Den stärksten Zuwachs verbuchten Optiker mit 56,8 Prozent. In der Vertriebsbranche wurde ein Anstieg von zwölf Prozent verzeichnet. Dagegen sanken die Umsätze im Dienstleistungssektor um drei Prozent.Ein Mitarbeiter von KCD führte das Ergebnis im Dienstleistungssektor auf die Hitzewelle und die Urlaubszeit Ende Juli zurück.Die südkoreanische Regierung hatte am 21. Juli damit begonnen, Konsumgutscheine an alle Bürger auszugeben.