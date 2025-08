Politik Fußballnationalspieler Lee Tae-seok wechselt zu FK Austria Wien

Der südkoreanische Nationalspieler Lee Tae-seok ist zum österreichischen Fußballklub Austria Wien gewechselt.



Der Klub gab am Samstag auf seiner Website bekannt, dass der 23-Jährige vom koreanischen Erstligisten Pohang Steelers nach Wien wechsele. Er unterschreibe bei den Veilchen einen Vertrag bis zum Sommer 2029.



Der Verein gab in sozialen Medien sowohl auf Deutsch als auch Koreanisch die Verpflichtung des Verteidigers bekannt.



Der FK Austria Wien wurde 1911 gegründet und 24-mal Meister in der Admiral-Bundesliga Österreichs, damit am zweithäufigsten hinter Rekordmeister SK Rapid Wien. Austria Wien holte zudem 27 Mal den ÖFB-Cup, so häufig wie kein anderes Team.