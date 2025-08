Schnäppchenjäger verhelfen Kospi ins Plus

Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben am Montag dem Leitindex Kospi ins Plus verholfen.Der Kospi rückte um 0,91 Prozent auf 3.147,75 Zähler vor.Nach dem kräftigen Rückgang in der Vorwoche waren heute Blue-Chip-Aktien gefragt. Auch gestiegene Erwartungen, dass die US-Notenbank zu einer lockereren Geldpolitik übergehen könnte, verhalfen der Börse laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap zum Anstieg.Der Kospi habe nach dem Rückgang um 3,9 Prozent am vergangenen Freitag aufgrund einer Schnäppchenjagd zulegen können, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.