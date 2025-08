Bericht: Polen wird 2030 mehr Panzer haben als Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zusammen

Photo : YONHAP News

Polen wird aufgrund des Kaufs weiterer koreanischer K2-Panzer im Jahr 2030 über mehr Panzer verfügen als Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zusammen.Das berichtete Euronews am Samstag (Ortszeit). Am Vortag war ein zweiter Vertrag über die Lieferung von K2-Panzern im Wert von rund 6,5 Milliarden Dollar im Beisein der Verteidigungsminister Südkoreas und Polens unterzeichnet worden.Nach dem Vertrag sollen 180 K2-Panzer im Zeitraum von 2026 bis 2030 an das polnische Heer geliefert werden. 64 Einheiten davon sollen in Polen produziert werden.Sollte der Vertrag bis 2030 planmäßig umgesetzt werden, werde Polen insgesamt 1.100 Panzer haben, hieß es.Damit wird die Gesamtzahl von Panzern im Besitz Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens bei weitem überschritten werden. Die vier NATO-Mitglieder verfügen insgesamt über 950 Panzer.