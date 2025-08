Verbraucherpreise im Juli um 2,1 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Juli um 2,1 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen.Das gab das Statistikamt am Dienstag bekannt.Die Inflationsrate lag damit den zweiten Monat in Folge über der Zwei-Prozent-Marke, nachdem sie im Juni auf 2,2 Prozent geklettert war.Bei Lebensmitteln, einschließlich verarbeiteten, wurde mit 3,2 Prozent ein deutlicher Preisanstieg verbucht.Die Kerninflationsrate, bei der die stark schwankenden Preise für landwirtschaftliche Produkte und Erdölprodukte nicht berücksichtigt werden, betrug 2,3 Prozent.Die Kerninflationsrate nach OECD-Kriterien, für deren Berechnung die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, lag bei zwei Prozent.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs stieg um 2,5 Prozent.