Chinesische Botschaft: China pflegt gute Beziehungen zu Nachbarn

Die chinesische Botschaft in Südkorea hat die guten Beziehungen Chinas zu dessen Nachbarländern unterstrichen.Derzeit unterhalte China gute Beziehungen zu allen Nachbarländern, teilte die Botschaft am Montag mit. Auch die absolute Mehrheit der Nachbarländer räume der Stärkung der Freundschaft und Kooperation mit China in ihrer Außenpolitik Priorität ein.Hintergrund ist die Bemerkung des neuen südkoreanischen Außenministers Cho Hyun über China in einem zuvor veröffentlichten Interview mit der US-Zeitung „Washington Post“.Darin bezeichnete er es als ein weiteres Problem für Südkorea in Nordostasien, dass China für seine Nachbarn etwas problematisch werde.Die Äußerung wurde als Hinweis darauf interpretiert, dass China Urteile des Ständigen Schiedshofs ignoriert und Gebietsanspruch auf die meisten Teile des Südchinesischen Meers erhoben hatte. Dies hatte für Spannungen mit Nachbarländern gesorgt. Auch war die Äußerung offenbar ein Hinweis darauf, dass China im Westmeer Südkoreas illegal Konstruktionen errichtet hatte.