Mindestlohn beträgt kommendes Jahr 10.320 Won pro Stunde

Der gesetzliche Mindestlohn im Jahr 2026 in Südkorea liegt bei 10.320 Won (7,45 Dollar) pro Stunde.Das gab das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Dienstag bekannt.Dies entspricht einer Erhöhung um 290 Won oder 2,9 Prozent verglichen mit dem diesjährigen Niveau.Die Anhebung fällt zwar größer als in diesem Jahr (1,7 Prozent) oder im Jahr 2021 (1,5 Prozent) aus. Es ist jedoch die zweitgeringste Steigerung in einem ersten Amtsjahr einer Regierung in Südkorea seit der Regierung von Kim Dae-jung mit 2,7 Prozent unmittelbar nach der Devisenkrise.Der Mindestlohn beträgt 2.156.880 Won (1.557 Dollar) im Monat, sollte 209 Stunden gearbeitet werden. Das Niveau gilt für alle Betriebe, unabhängig von der Branche.Der Mindestlohn für 2026 wurde am 10. Juli von der Mindestlohnkommission beschlossen, die aus Vertretern der Arbeitnehmer und -geber sowie des öffentlichen Interesses bestand. Erstmals seit 2008 konnte der Mindestlohn im Konsens festgelegt werden.