Vereinigungsminister will Fonds für Nordkorea-Hilfe wieder anzapfen

Photo : YONHAP News

Südkorea will seinen innerkoreanischen Kooperationsfonds für die humanitäre Hilfe für Nordkorea wieder anzapfen, sollte ein Kontakt mit dem Norden zustande kommen.Das sagte Vereinigungsminister Chung Dong-young am Montag beim ersten Treffen mit der Führung des NGO-Rats für innerkoreanische Zusammenarbeit nach seinem Amtsantritt.Es sei schockierend, dass letztes Jahr gar keine Mittel aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds eingesetzt worden seien, sagte er.Im vergangenen Jahr wurde weder auf Regierungs- noch auf privater Ebene humanitäre Hilfe für Nordkorea geleistet.Südkoreas Hilfeleistungen für Nordkorea aus humanitären Gründen hatten im Jahr 2007 mit einem Volumen von 439,7 Milliarden Won (317 Millionen Dollar) den Höhepunkt erreicht. Danach schrumpfte das Volumen aufgrund der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Pjöngjang. Die letzte Hilfeleistung erfolgte 2023, wobei insgesamt 900 Millionen Won (knapp 650.000 Dollar), darunter 700 Millionen Won (505.000 Dollar) auf privater Ebene, für ein Kinderernährungsprojekt bereitgestellt wurden.Der NGO-Rat für innerkoreanische Zusammenarbeit ist ein 1999 gegründetes Gremium von Organisationen, die humanitäre Hilfsprojekte für Menschen in Nordkorea durchführen. Derzeit sind 67 Organisationen, darunter World Vision, Mitglied.