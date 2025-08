Anteil der älteren Unternehmensangestellten weiter gestiegen

Photo : YONHAP News

In südkoreanischen Unternehmen ist der Anteil der älteren Mitarbeiter weiter gestiegen.Mittlerweile sind durchschnittlich mehr Menschen im Alter von 50 und älter als unter Dreißigjährige bei den Unternehmen beschäftigt.Der Generationenwechsel beschleunigte sich durch weniger Neueinstellungen und ein höheres Ruhestandsalter.Das ergab eine Analyse von Daten von 124 Unternehmen durch Leaders Index, ein Institut für Unternehmensanalyse. Die untersuchten Unternehmen zählen zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen des Landes.Laut den am Dienstag veröffentlichten Analyseergebnissen sank der Anteil der Beschäftigten unter 30 Jahren in diesen Firmen im vergangenen Jahr um 1,2 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 19,8 Prozent.Der Anteil der Mitarbeiter ab 50 stieg in dem Zeitraum um 0,6 Prozentpunkte auf 20,1 Prozent.Es ist das erste Mal seit Beginn der entsprechenden Untersuchung im Jahr 2015, dass der Anteil der über 50-Jährigen den der unter 30-Jährigen überstieg. Erstmals unterschritt außerdem der Anteil der unter 30-Jährigen die 20-Prozent-Schwelle.Park Ju-geun, Chef von Leaders Index, sagte, die Belegschaften würden älter, weil in den meisten Branchen die Unternehmen wegen der Konjunkturverlangsamung mit Neueinstellungen zögerten. Ein weiterer Grund sei, dass langjährig Beschäftigte immer später in den Ruhestand gingen.