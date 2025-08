Filmfestival in Busan: „No Other Choice“ von Park Chan-wook diesjähriger Eröffnungsfilm

Photo : YONHAP News

„No Other Choice“, der neue Film von Regisseur Park Chan-wook, ist Eröffnungsfilm der 30. Auflage des Busan Internationalen Filmfestivals (BIFF).Die Entscheidung gaben die Organisatoren des im September beginnenden Filmfestivals am Montag bekannt.Die Auswahl des Films wurde als Antwort auf die Frage bezeichnet, welche Produktion sich etwa 5.000 Zuschauer bei der Eröffnungszeremonie am liebsten ansehen möchten. Der Fokus sei auf einen Streifen gelegt worden, der dem derzeitigen koreanischen Kino auf besonders lebhafte Weise Schwung verleihen könnte, hieß es.Park hatte beim Filmfestival in Busan im Jahr 2019 den Film als die Geschichte erwähnt, die er am liebsten umsetzen möchte.Das 30. Busan Internationale Filmfestival findet vom 17. bis 26. September statt.