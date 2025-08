Südkorea weiterhin um gute Beziehungen mit China bemüht

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Beziehungen mit China auf der Grundlage seines festen Bündnisses mit den USA weiterentwickeln.Das verlautete am Dienstag aus dem Präsidialamt, nachdem Außenminister Cho Hyun mit der Bemerkung für Aufsehen gesorgt hatte, dass China für seine Nachbarländer etwas problematisch werde.Das Präsidialamt sieht in Chos Bemerkung die Absicht, sich trotz eventueller Meinungsverschiedenheiten in einigen Angelegenheiten weiterhin um ein gutes Verhältnis zu China zu bemühen. Mit Peking würden Beziehungen angestrebt, die den Menschen in der Region dienen und zu Stabilität und Wohlstand in der Region beitragen, hieß es.Das Präsidialamt erinnerte außerdem an die Äußerung des Ministers, dass Südkorea die beteiligten Länder auf die Notwendigkeit eines Engagements mit China aufmerksam mache.Cho hatte der US-Zeitung „Washington Post“ in einem Interview gesagt, man habe in Nordostasien ein weiteres Problem, nämlich, dass China für seine Nachbarländer etwas problematisch werde. Südkorea wolle gegenüber China deutlich machen, dass es eine gute Beziehung aufrechterhalten wolle. Zudem wolle man sehen, dass China sich nicht nur in bilateralen, sondern auch in regionalen Angelegenheiten an das Völkerrecht halte.