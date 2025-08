Ex-Präsidenten und Witwen zu Amtseinführungszeremonie von Präsident Lee eingeladen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt lädt die ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in, Lee Myung-bak und Park Geun-hye zu der für den 15. August vorgesehenen offiziellen Amtseinführungszeremonie von Präsident Lee Jae Myung ein.Zur sogenannten „Zeremonie zur Ernennung des Präsidenten durch das Volk“ werden auch die Witwen der ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun, Roh Tae-woo und Chun Doo-hwan eingeladen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass der Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Woo Sang-ho, am selben Tag Ex-Präsident Moon und dessen Gattin sowie Ex-First Lady Kwon Yang-sook, Witwe von Ex-Präsident Roh Moo-hyun, persönlich besuchen werde, um Einladungen zu überreichen.Den ehemaligen Präsidenten Lee und Park sowie der Witwe von Ex-Präsident Roh Tae-woo, Kim Ok-suk, und der Witwe von Chun Doo-hwan, Lee Soon-ja, werde der Sekretär für politische Angelegenheiten, Kim Byung-wook, nach einer Terminabsprache persönlich Einladungen überreichen, hieß es.Die Maßnahme bezeichnete die Sprecherin als Ehrenbezeigung gegenüber den ehemaligen Präsidenten und deren Ehefrauen. Zudem stelle dies eine praktische Maßnahme der Regierung von Lee Jae Myung dar, die nach nationaler Einheit strebe.Lee will offenbar für nationale Einheit nicht nur seine Amtsvorgänger aus dem demokratischen und progressiven Lager, sondern auch diejenigen aus dem konservativen Lager sowie die Witwen der scharf kritisierten Amtsvorgänger einladen.