Hoher US-Beamter betont Südkoreas Vorbildrolle für Abschreckung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des US-Verteidigungsministeriums sieht Südkorea in einer Vorbildrolle, was die Abschreckung Nordkoreas und die Verteidigungsausgaben angeht.Elbridge Colby, Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, äußerte sich am Donnerstag in einem Beitrag auf der Plattform X zum früher am Tag geführten Telefongespräch zwischen den Verteidigungsministern Südkoreas und der USA.Südkorea sei mit seiner Bereitschaft, für eine starke Verteidigung gegen Nordkorea eine Führungsrolle einzunehmen, und mit seinen Verteidigungsausgaben ein Vorbild, schrieb er.Beide Länder seien sich über die Notwendigkeit einig, ihr Bündnis als Reaktion auf das regionale Sicherheitsumfeld zu modernisieren. Mit Seoul werde eng zusammengearbeitet, um eine strategisch nachhaltige Allianz sicherzustellen, die zur Verteidigung gegen gemeinsame Bedrohungen in der Lage sei, fügte er hinzu.Vor dem geplanten Spitzentreffen werden damit offenbar Erwartungen der Trump-Regierung an Südkoreas Rolle im bilateralen Bündnis angedeutet.Colby hatte schon vor seinem Amtsantritt erklärt, dass Südkorea bei der Abwehr konventioneller Bedrohungen durch Nordkorea eine größere Rolle übernehmen sollte. Die USA würden weiterhin für die erweiterte Abschreckung sorgen, um Südkorea vor nordkoreanischen Atomwaffen zu schützen.