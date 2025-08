Ukraine: Russland hilft Nordkorea bei Modernisierung von Atomwaffenträgern

Photo : YONHAP News

Nach ukrainischen Angaben unterstützt Russland Nordkorea bei der Modernisierung von Atomwaffenträgern.Das sagte Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, in einer Sendung am Dienstag (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichtete.Er verglich dabei die Beziehungen Russlands mit Nordkorea und dem Iran.Was Nordkorea betreffe, sei die Sache ziemlich schwierig. Nordkorea verfüge bereits über Nuklearwaffen. Russland helfe jedoch bei der Modernisierung von Atomwaffenträgern. Das geschehe tatsächlich, sagte er.Russland hat angesichts dessen internationalen Isolation seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 seine Zusammenarbeit mit antiwestlichen Ländern wie Nordkorea und dem Iran verstärkt.Westliche Geheimdienste gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Nordkorea im Gegenzug für militärische Hilfe von Russland Militärtechnologie erhält.