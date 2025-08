Alle südkoreanischen Lautsprecher an Grenze zu Nordkorea abgebaut

Photo : YONHAP News

Südkoreas Militär hat alle Lautsprecher an der Grenze zu Nordkorea abgebaut.Nach Militärangaben am Mittwoch wurden bis Dienstagnachmittag alle etwa 20 fest installierten Lautsprecheranlagen entfernt.Das Militär hatte am Montag mit der Entfernung begonnen, um Spannungen mit Nordkorea abzubauen. Die Anlagen werden nun bei den zuständigen Truppeneinheiten eingelagert.Nordkorea hat laut Berichten in Südkorea noch nicht damit begonnen, Lautsprecher wegzuschaffen.Anfang Juni hatte Südkorea zunächst die Propaganda-Beschallung an der Grenze ausgesetzt. Nordkorea hatte kurz darauf seine Störgeräusche an der Grenze gestoppt.