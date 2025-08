Krankenhauskosten älterer Menschen erheblich gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Krankenhauskosten der älteren Menschen ab 65 Jahren in Südkorea sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.Letztes Jahr wurde erstmals die Marke von 50 Billionen Won überschritten.Das ergaben Daten, die das Gesundheitsministerium der Abgeordneten Kim Mi-ae von der Partei Macht des Volks zur Verfügung stellte.Die Behandlungskosten der gesetzlich Krankenversicherten ab 65 Jahren (eigene Zahlungen von Patienten und Kassenleistungen) stiegen von 37,47 Billionen Won (knapp 27 Milliarden Dollar) im Jahr 2020 um 39,1 Prozent auf 52,12 Billionen Won (37,5 Milliarden Dollar) im vergangenen Jahr.Demnach wächst der Anteil der Behandlungskosten der Menschen ab 65 Jahren an denen der Gesamtbevölkerung weiter. Der Anteil vergrößerte sich von 43,1 Prozent im Jahr 2020 auf 44,8 Prozent im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wurde im Juni ein Anteil von 46 Prozent verzeichnet.Dies zeuge davon, dass die rapide Alterung der Bevölkerung die Finanzen der nationalen Krankenversicherung bereits unmittelbar belaste, sagte Kim.