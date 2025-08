MTV Video Music Awards: Rosé erhält acht Nominierungen

Photo : YONHAP News

Rosé von der K-Pop-Gruppe Blackpink ist bei den MTV Video Music Awards (VMA) 2025 in acht Kategorien nominiert.Laut der am Dienstag (Ortszeit) auf der Website des US-Musikpreises veröffentlichten Nominierungsliste erhielt sie mit „APT.“, ein Duett mit Bruno Mars, sieben Nominierungen. Das Lied ist unter anderem in den Kategorien „Video des Jahres“ und „Song des Jahres“ nominiert.Rosé ist zudem mit „toxic till the end“ aus ihrem Soloalbum “rosie” für die Auszeichnung „Best K-Pop“ nominiert.In dieser Kategorie sind alle Mitglieder von Blackpink nominiert, Jennie mit „like JENNIE“, Jisoo mit „earthquake“ und Lisa mit „Born Again“. Im Rennen sind außerdem „Whiplash“ von aespa, „Who“ von BTS-Mitglied Jimin sowie „Chk Chk Boom“ von Stray Kids.