Übersetzungen koreanischer Literaturwerke im Ausland stark nachgefragt

Photo : YONHAP News

Im Ausland sind die Verkaufszahlen von Übersetzungen koreanischer Literaturwerke erheblich gestiegen.Das Koreanische Institut für Literaturübersetzungen, kurz LTI Korea, gab am Mittwoch bekannt, dass im Jahr 2024 etwa 1,2 Millionen Exemplare der von dem Institut betreuten Übersetzungen koreanischer Literaturwerke im Ausland verkauft worden seien. Dies seien etwa 130 Prozent mehr als im Jahr davor mit rund 520.000 verkauften Exemplaren.Pro Buch wurden im Vorjahr 1.271 Exemplare verkauft. So viele waren es seit der Einführung der entsprechenden Statistik durch das Institut noch nie.Den Anstoß für das rapide Wachstum gab der Gewinn des Literaturnobelpreises 2024 durch Han Kang. In 28 Sprachräumen erschienen 77 Ausgaben ihrer Werke mit Unterstützung des LTI Korea. Allein im letzten Jahr wurden davon 310.000 Exemplare verkauft.Nach Angaben des Instituts konnte unter anderem in Nordamerika und Europa die Leserschaft vergrößert werden. Führende ausländische Verlage veröffentlichten zunehmend koreanische Literaturwerke, hieß es.