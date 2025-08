Investmentbanken erhöhen Wachstumsprognosen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Einige führende ausländische Investmentbanken haben ihre Wachstumsprognosen für Südkorea für dieses Jahr erhöht.Nach Angaben der Finanzbranche am Mittwoch erhöhte JPMorgan am 24. Juli seine Prognose für das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts Südkoreas auf 0,7 Prozent, nachdem es am 30. Juni die Prognose von 0,5 auf 0,6 Prozent angehoben hatte.Nach der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Südkoreas im zweiten Quartal schrieb JPMorgan in einem Bericht, dass das BIP-Wachstum die Markterwartungen leicht übertroffen habe. Dies sei starken Exporten und dem Wachstum des verarbeitenden Gewerbes zu verdanken.Goldman Sachs korrigierte nach Berücksichtigung der Ergebnisse der Handelsverhandlungen mit den USA seine Wachstumsprognose für Südkorea um 0,1 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent nach oben.Es besteht die Möglichkeit, dass auch die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea in ihrem korrigierten Wirtschaftsausblick im August ein stärkeres Wachstum als zuletzt vorhersagen wird.Die Notenbank rechnete im Mai mit 0,8 Prozent Wachstum für dieses Jahr. Nach ihrer Einschätzung würde der zweite Nachtragshaushalt die Wachstumsrate um 0,1 Prozentpunkte steigern.