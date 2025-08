HD Hyundai Heavy Industries erhält Wartungsauftrag der US-Marine

Photo : YONHAP News

HD Hyundai Heavy Industries hat erstmals einen Auftrag für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) eines Hilfsschiffs der US-Marine gewonnen.Es ist der erste Erfolg eines südkoreanischen Schiffbauunternehmens im MRO-Bereich seit dem Abschluss der Zollverhandlungen zwischen Südkorea und den USA.Das führende koreanische Schiffbauunternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es einen Auftrag für die regelmäßige Instandsetzung der USNS Alan Shepard, eines Trockenfrachtschiffs mit 41.000-Tonnen-Verdrängung der 7. Flotte der US-Marine, erhalten habe.Joo Won-ho, Chef der Geschäftseinheit für Marine- und Spezialschiffe des Unternehmens, maß dem Auftrag große Bedeutung bei. Denn es handele sich um den ersten Auftrag, nachdem Südkorea den USA das Kooperationsprojekt im Schiffbau „MASGA“ vorgeschlagen habe.Er versicherte, dass HD Hyundai als führendes Schiffbauunternehmen Südkoreas die MRO des Hilfsschiffs erfolgreich abschließen werde.Angesichts der angestrebten Kooperation zwischen Südkorea und den USA in der Schiffbaubranche setzt sich das Unternehmen mit hohem Tempo für den Eintritt in den US-Markt ein.