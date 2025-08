Keine Reaktion Nordkoreas auf Südkoreas Angebot zur Rückführung der Leiche eines Nordkoreaners

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nicht auf das Angebot Seouls reagiert, die in Südkorea gefundene Leiche eines Nordkoreaners zu übergeben.Bis zur angekündigten Frist um 15 Uhr am Dienstag habe es keine Antwort aus Nordkorea gegeben, teilte das Vereinigungsministerium an dem Tag mit. Nach den Richtlinien für die Behandlung der Leichen von Nordkoreanern werde die zuständige lokale Verwaltung im Einklang mit dem Verfahren für die Behandlung der Leichen von Menschen ohne Angehörige die Bestattung auf respektvolle Weise durchführen.Die Leiche wurde am 21. Juni an einem Strand der Insel Seokmo nahe der innerkoreanischen Grenze im Westmeer entdeckt. Der Tote hatte einen nordkoreanischen Ausweis bei sich.Das Vereinigungsministerium kündigte am 29. Juli an, dass es die Leiche am 5. August um 15 Uhr im Waffenstillstandort Panmunjom der nordkoreanischen Seite übergeben wolle. Nordkorea wurde aufgerufen, durch eine innerkoreanische Kommunikationsleitung seine Position mitzuteilen.Angesichts der ausbleibenden Reaktion des Nordens will das Ministerium den Leichnam nach einem Gentest einäschern lassen.