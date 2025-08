Erwerbsbevölkerung im Alter von 55 Jahren und älter beträgt erstmals zehn Millionen

Photo : YONHAP News

Erstmals beträgt die Erwerbsbevölkerung im Alter von 55 Jahren und älter mehr als zehn Millionen.Das Statistikamt veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer Untersuchung zu diesem Thema. Demnach gibt es mit Stand Mai 2025 16,447 Millionen Einwohner im Alter von 55 bis 79 Jahren. Dies sind 464.000 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Erwerbsbevölkerung, die sowohl die Erwerbstätigen als auch die Erwerbslosen umfasst, liegt bei zehn Millionen und 10.000 in dieser Altersgruppe. Dies entspricht einem Anstieg um 328.000 verglichen mit dem Vorjahr. Erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2005 wurde die Zehn-Millionen-Marke übertroffen.Die Erwerbsquote in dieser Altersgruppe stieg um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 60,9 Prozent. Die Beschäftigungsquote kletterte um 0,5 Prozentpunkte auf 59,5 Prozent. Bei beiden Werten handelt es sich um ein Allzeithoch.Etwa 70 Prozent der älteren Menschen wollen laut der Untersuchung weiter arbeiten, in erster Linie wegen der Lebenshaltungskosten. Sie wollen im Schnitt bis zu einem Alter von 73,4 Jahren erwerbstätig bleiben.