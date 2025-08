Zwei Songs aus „KPop Demon Hunters” in den Top Ten der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Zwei Songs aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ sind unter die ersten Zehn in den US-Single-Charts Billboard Hot 100 gekommen.In den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Charts hielt sich „Golden“, ein Lied der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x, die zweite Woche in Folge an zweiter Stelle.„Your Idol“, ein Song der rivalisierenden Boygroup Saja Boys, stieg um drei Ränge zur Vorwoche auf Platz neun.Insgesamt acht Songs aus dem erfolgreichen Animationsfilm sind die vierte Woche in Folge in der Hitliste vertreten.Das Soundtrack-Album rückte in den Album-Charts Billboard 200 um einen Platz zur Woche davor auf den zweiten Platz vor.