Wirtschaft

Neue US-Zölle für Produkte aus Korea treten heute in Kraft

Write: 2025-08-07 09:33:23Update: 2025-08-07 10:00:02

Photo : YONHAP News

Die von der US-Regierung verhängten reziproken Zölle treten am Donnerstag um 0.01 Uhr (US-Ostküstenzeit) in Kraft. 

Demnach wird auf alle Waren, die aus Südkorea in die USA exportiert werden, ein Zoll von 15 Prozent erhoben. 

Davon sind Waren ausgenommen, die nach Section 232 des US-Gesetzes Trade Expansion Act mit Zöllen auf einzelne Warengruppen belegt werden oder bei denen hierfür Untersuchungen laufen. Dazu zählen Autos, Stahl, Aluminium, Halbleiter und Arzneimittel. 

Südkorea und die USA hatten am 31. Juli nach einem Treffen zwischen Finanzminister Koo Yun-cheol sowie Industrieminister Kim Jung-kwan und Präsident Donald Trump eine Einigung in ihren Zollverhandlungen erzielt. Der Zollsatz auf Importe aus Südkorea wurde auf 15 Prozent festgelegt. Zudem wurde vereinbart, die Zölle auf Autos von ursprünglich 25 Prozent auf 15 Prozent zu senken. 

Es gelang Seoul jedoch nicht, die USA zu einer Senkung der 50-prozentigen Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte zu bewegen.
