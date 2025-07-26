Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Halbleiterimporte an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Halbleiterimporte angekündigt.Er kündigte am Mittwoch (Ortszeit) an, dass Zölle von etwa 100 Prozent auf alle Chip- und Halbleiterimporte in die USA erhoben würden.Sollten Halbleiterwerke in den USA gebaut werden, werde kein Zoll erhoben, fuhr er fort.Es werden beträchtliche Auswirkungen auf Südkorea befürchtet. Denn Halbleiter sind im Handel mit den USA das zweitwichtigste Exportprodukt.Trump machte jedoch nicht bekannt, ab wann die Halbleiterzölle erhoben werden sollen.