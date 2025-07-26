Südkorea erreicht Rekordüberschuss in Leistungsbilanz

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juni einen Rekordüberschuss in der Leistungsbilanz erreicht.Die Leistungsbilanz war den 26. Monat in Folge im Plus, es ist der drittlängste Zeitraum seit dem Jahr 2000.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag belief sich der Leistungsbilanzüberschuss im Juni nach vorläufigen Schätzungen auf 14,27 Milliarden Dollar. Dies sind 1,17 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.In der Warenbilanz wurde mit 13,16 Milliarden Dollar der bislang drittgrößte Überschuss verbucht.Die Ausfuhren legten gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent auf 60,37 Milliarden Dollar zu.Die Einfuhren wuchsen erstmals seit drei Monaten wieder, und zwar um 0,7 Prozent zum Vorjahr auf 47,21 Milliarden Dollar.