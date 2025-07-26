Nordkoreaner durch neutrale Zone an Han-Fluss-Mündung nach Südkorea gelangt

Photo : KBS News

Ein Nordkoreaner ist letzte Woche über die neutralen Gewässer an der Mündung des Flusses Han nach Südkorea gekommen.Der Vereinigte Generalstab teilte am Donnerstag mit, dass die Person am 31. Juli in den neutralen Gewässern entdeckt, verfolgt und festgenommen worden sei. Der Nordkoreaner sei anschließend der zuständigen Behörde übergeben worden.Wie verlautete, sei der Mann vor der südkoreanischen Insel Gyodong vor der Westküste gefunden worden.Laut dem Militär gab es zu dem Zeitpunkt keine ungewöhnlichen Entwicklungen bei der nordkoreanischen Armee.Der Nordkoreaner äußerte laut Berichten bei der Festnahme den Wunsch, nach Südkorea überzulaufen.