Mächtigster Politiker Vietnams besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV), besucht nächste Woche Südkorea.Er werde auf Einladung von Präsident Lee Jae Myung zu einem viertägigen Staatsbesuch vom 10. bis 13. August in Südkorea erwartet, gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, am Donnerstag bekannt.Es wird der erste Staatsbesuch eines ausländischen Staatslenkers in Südkorea seit dem Amtsantritt von Präsident Lee Jae Myung sein. Tô Lâm steht als Parteichef in Vietnams Machthierarchie ganz oben.Lee wird am 11. August mit seinem Gast zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Auch ein Staatsbankett ist vorgesehen.Laut der Sprecherin soll es tiefgründige Diskussionen sowohl über Politik, Sicherheit, Handel und Investitionen als auch über Infrastruktur, darunter Atomkraft, Hochgeschwindigkeitsbahn und Smart City, geben. Auch für die Zukunft wichtige strategische Fragen wie die Förderung von Talenten in Wissenschaft und Technologie würden eingehend erörtert.Vietnam sei ein wichtiger strategischer Partner Südkoreas und ein zentraler Kooperationspartner innerhalb des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, betonte sie.