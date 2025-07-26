Vollstreckung von Haftbefehl gegen Ex-Präsident Yoon erneut gescheitert

Photo : YONHAP News

Die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol ist erneut gescheitert.Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki versuchte am Donnerstagmorgen zum zweiten Mal, Yoon für eine Vernehmung festzunehmen.Das Team teilte jedoch später mit, dass es die Vollstreckung gegen 9.40 Uhr gestoppt habe.Ermittler hätten versucht, den Haftbefehl auch mit physischer Gewalt zu vollstrecken. Sie hätten den Vorgang jedoch abgebrochen. Sie seien sich einig gewesen, dass aufgrund der hartnäckigen Weigerung des Verdächtigen Verletzungsgefahr bestehe.Yoon sitzt seit dem 10. Juli in der Untersuchungshaftanstalt Seoul in Uiwang.Das Team ermittelt zu den Vorwürfen gegen Yoons Ehefrau Kim Keon-hee. Wegen des Verdachts, dass sich das Ehepaar auf Gesuch von Machtmakler Myung Tae-kyun in die Nominierung von Wahlkandidaten der damaligen Regierungspartei Macht des Volks im Jahr 2022 eingemischt hatte, hatte das Team Yoon vorgeladen.Yoon hatte jedoch die beiden Vorladungen ignoriert, daraufhin hatte das Team einen Haftbefehl erwirkt.