Überreste von sechs Unabhängigkeitsaktivisten werden nach Korea zurückgeholt

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste von sechs im Ausland beigesetzten verdienten Unabhängigkeitsaktivisten werden 80 Jahre nach der Befreiung Koreas ins Heimatland zurückgeholt.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte am Donnerstag mit, dass die Überreste von Moon Yang-mok, Lim Chang-mo, Kim Jae-eun, Kim Gi-ju, Han Eung-gyu und Kim Deok-yun nach Südkorea überführt würden.Hierfür bildete das Ministerium fünf Teams, bestehend aus elf Mitarbeitern. Diese werden am Freitag und Samstag aufbrechen.Sie werden in den betreffenden Ländern das Verfahren zur Rückholung der Gebeine durchführen. Unter anderem werden sie als Regierungsvertreter zusammen mit den Hinterbliebenen an Gedenkzeremonien teilnehmen, die von dortigen Auslandsvertretungen und Koreaner-Organisationen veranstaltet werden.Veteranenminister Kwon Oh-eul sagte, es sei sehr bedeutsam, die sterblichen Überreste von sechs Unabhängigkeitsaktivisten, die sich für die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes eingesetzt hätten, in diesem bedeutungsvollen Jahr heimzuholen. Er wies darauf hin, dass dieses Jahr der 80. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft gefeiert wird.