Südkorea und USA halten Ende August Übung Ulchi Freedom Shield ab

Südkorea und die USA halten vom 18. bis 28. August ihre regelmäßige Übung Ulchi Freedom Shield (UFS) ab, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft zu festigen.Dabei werden eine auf Simulationen beruhende Stabsrahmenübung und Feldübungen durchgeführt.UFS sei eine von Südkorea und den USA jährlich durchgeführte Übung mit defensivem Charakter. Sie werde die Gelegenheit bieten, die Reaktionsfähigkeit und -bereitschaft des Bündnisses zu festigen, teilten beide Seiten am Donnerstag vor der Presse im Verteidigungsministerium in Seoul mit.Auch würden eine Übung der Ministerien für die Vorbereitung auf Kriegszeiten und Trainings unterstützt. Die Regierung sollte damit besser auf einen umfassenden Krieg vorbereitet sein, hieß es.Das UN-Kommando, das dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, will seine Mitgliedstaaten an der Übung beteiligen. Die Neutrale Überwachungskommission wird die Übung beobachten und sicherstellen, dass das Waffenstillstandsabkommen eingehalten wird.