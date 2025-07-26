Angekündigte Halbleiterzölle: Seoul verweist auf US-Zusage der Meistbegünstigung

Photo : YONHAP News

Seoul hat angesichts der angekündigten US-Zölle auf Halbleiter unterstrichen, dass die USA Südkorea die Meistbegünstigung zugesichert haben.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, sagte am Donnerstag, es sei die Meistbegünstigung versprochen worden, wie der Handelsminister bereits mitgeteilt habe.Handelsminister Yeo Han-koo hatte gesagt, dass im Zuge der Einigung in den Verhandlungen vereinbart worden sei, dass Südkorea hinsichtlich künftiger Zölle, insbesondere solche im Halbleiter- oder Biobereich, als meistbegünstigte Nation behandelt werde.Sollte der Zollsatz für meistbegünstigte Staaten auf 15 Prozent festgelegt werden, werde auch für Südkorea der 15-Prozent-Satz gelten. Ob künftig 100 oder 200 Prozent Zölle beschlossen würden, spiele keine Rolle, hieß es.Trump hatte am Mittwoch (Ortszeit) angekündigt, dass die USA Zölle von etwa 100 Prozent auf Halbleiterimporte erheben würden.