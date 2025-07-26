Zum Menü Zum Inhalt

Son Heung-min wechselt zu Los Angeles FC

Write: 2025-08-07 15:15:23Update: 2025-08-07 15:59:59

Son Heung-min wechselt zu Los Angeles FC

Photo : YONHAP News

Son Heung-min ist von Tottenham Hotspur zum US-Fußballverein Los Angeles Football Club gewechselt. 

Der koreanische Fußballstar unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf eine Verlängerung bis Juni 2029. 

Son Heung-min werde bis 2027 als designierter Spieler registriert sein, der nicht der Gehaltsobergrenze unterliege, erklärte LAFC. Es gebe eine Option auf Verlängerung bis 2028 und eine zusätzliche Option bis Juni 2029. 

Son wird wie bei Tottenham die Nummer 7 tragen, die üblicherweise dem Ass der Mannschaft zusteht.

Im BMO Stadium in Los Angeles wurde am Mittwoch (Ortszeit) sein Wechsel offiziell gefeiert. 
 
Son sagte, er sei nach Los Angeles gekommen, um Trophäen in die Höhe zu stemmen. Er wolle eine Legende des LAFC werden.
