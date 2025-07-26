Ausländer bleiben dritten Monat in Folge Nettokäufer an koreanischer Börse

Ausländer haben im letzten Monat den dritten Monat in Folge an der südkoreanischen Börse mehr Aktien gekauft als verkauft.
Nach Angaben der Finanzaufsicht am Donnerstag tätigten Ausländer im Juli Nettokäufe in Höhe von 3,41 Billionen Won (rund 2,47 Milliarden Dollar) von börsennotierten Aktien.
Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 3,78 Billionen Won (2,74 Milliarden Dollar) getätigt. Demgegenüber wurden am Kosdaq-Markt Nettoverkäufe in Höhe von 372 Milliarden Won (270 Millionen Dollar) verbucht.
Der Wert der börsennotierten Aktien im Besitz von Ausländern beträgt 921,6 Billionen Won (667 Milliarden Dollar). Dies entspricht 27,7 Prozent des Gesamtwertes aller gelisteten Aktien.
Die größte Gruppe stellen US-Amerikaner mit 40,6 Prozent Anteil. Dahinter folgen Europäer mit 31,1 Prozent und Asiaten mit 14,3 Prozent.