Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Ausländer bleiben dritten Monat in Folge Nettokäufer an koreanischer Börse

Write: 2025-08-07 15:29:13Update: 2025-08-07 16:00:11

Ausländer bleiben dritten Monat in Folge Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : KBS News

Ausländer haben im letzten Monat den dritten Monat in Folge an der südkoreanischen Börse mehr Aktien gekauft als verkauft. 

Nach Angaben der Finanzaufsicht am Donnerstag tätigten Ausländer im Juli Nettokäufe in Höhe von 3,41 Billionen Won (rund 2,47 Milliarden Dollar) von börsennotierten Aktien.

Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 3,78 Billionen Won (2,74 Milliarden Dollar) getätigt. Demgegenüber wurden am Kosdaq-Markt Nettoverkäufe in Höhe von 372 Milliarden Won (270 Millionen Dollar) verbucht. 

Der Wert der börsennotierten Aktien im Besitz von Ausländern beträgt 921,6 Billionen Won (667 Milliarden Dollar). Dies entspricht 27,7 Prozent des Gesamtwertes aller gelisteten Aktien. 

Die größte Gruppe stellen US-Amerikaner mit 40,6 Prozent Anteil. Dahinter folgen Europäer mit 31,1 Prozent und Asiaten mit 14,3 Prozent.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >