Lee-Trump-Treffen voraussichtlich am 25. August

Photo : KBS News

Das erste Spitzentreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich in der letzten Augustwoche stattfinden.Seoul und Washington nähmen zurzeit eine letzte Meinungsabstimmung vor.Aufgrund der Termine in Südkorea gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das Treffen etwa am 25. August stattfinden wird.Sollte der Termin wie erwartet festgesetzt werden, wird Lee 82 Tage nach seinem Amtsantritt mit Trump zusammenkommen.Weil beide Länder noch Einzelheiten koordinieren, wird es bis zur offiziellen Bekanntmachung voraussichtlich noch einige Zeit dauern.Wie verlautete, werde für die Wiederherstellung der Diplomatie der gegenseitigen Besuche zwischen Südkorea und Japan auch ein Treffen zwischen Lee und Premierminister Shigeru Ishiba zu einem ähnlichen Zeitpunkt überprüft.