USA nehmen jüngste Stellungnahme Nordkoreas mit Interesse zur Kenntnis

Photo : KBS News

Ein hoher Beamter des US-Außenministeriums hat auf die weiterhin bestehende Möglichkeit eines Dialogs zwischen Nordkorea und den USA hingewiesen.Seth Baily, kommissarischer stellvertretender Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten und stellvertretender Sonderbeauftragter für Nordkorea, sagte am Donnerstag (Ortszeit), dass Präsident Donald Trump zu Verhandlungen mit Nordkorea bereit sei.Es gebe Erklärungen von hochrangigen Mitgliedern der nordkoreanischen Führung, einschließlich der jüngsten Stellungnahmen von Kim Yo-jong, die man mit Interesse zur Kenntnis nehme, sagte er.Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hatte neulich erklärt, dass jeder Versuch, Nordkoreas Status als Atommacht zu leugnen, zurückgewiesen werde. Gleichzeitig forderte sie, mit neuer Denkweise den Kontakt zu suchen.Dies wurde als Bereitschaft Nordkoreas zu Verhandlungen über die atomare Abrüstung gedeutet, sollten die USA seinen Atomwaffenbesitz dulden. Gleichzeitig würden Gespräche über die Denuklearisierung jedoch verweigert.Da den USA vor allem an der Nichtverbreitung von Atomwaffen gelegen ist, gelten baldige Verhandlungen über die atomare Abrüstung jedoch als unwahrscheinlich.