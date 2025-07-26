Zum Menü Zum Inhalt

US-Handelsminister: Im Falle von Fabrikbau in den USA keine Halbleiterzölle

Write: 2025-08-08 09:48:20Update: 2025-08-08 13:20:56

US-Handelsminister: Im Falle von Fabrikbau in den USA keine Halbleiterzölle

Photo : YONHAP News

Die USA wollen Unternehmen von ihren angekündigten Halbleiterzöllen befreien, wenn sie noch in der Amtszeit von Präsident Donald Trump den Bau einer Fabrik im Land zusagen und verwirklichen.

Das sagte Handelsminister Howard Lutnick am Donnerstag (Ortszeit) im Interview mit Fox Business. 

Werde eine Fabrik in den USA gebaut, würden keine Zölle erhoben. Andernfalls gelte ein Zollsatz von 100 Prozent, habe Trump mit seiner Äußerung gemeint. 

In diesem Fall wären die koreanischen Halbleiterhersteller Samsung Electronics und SK Hynix sehr wahrscheinlich nicht von den geplanten Zöllen betroffen. Beide Unternehmen investieren zurzeit in Texas und Indiana in die Halbleiterproduktion. 

Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass Zölle von etwa 100 Prozent auf alle Chip- und Halbleiterimporte in die USA erhoben würden. 

Daraufhin teilte die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes, Kang Yu-jung, mit, dass nach der jüngst geschlossenen Vereinbarung mit den USA Südkorea die Meistbegünstigung in den Bereichen Halbleiter und Arzneimittel zugesichert worden sei.
