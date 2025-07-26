Zum Menü Zum Inhalt

Verteidigungsminister Südkoreas und Japans sprechen über Kooperation

Write: 2025-08-08 10:11:23Update: 2025-08-08 13:21:40

Verteidigungsminister Südkoreas und Japans sprechen über Kooperation

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back hat am Donnerstag mit seinem japanischen Amtskollegen Gen Nakatani ein Antrittstelefonat geführt.  

Beide sprachen über Zusammenarbeit und Austausch im Verteidigungsbereich sowie die regionale Lage, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte.

Ahn betonte die Bedeutung einer engen bilateralen Kooperation angesichts geopolitischer Unsicherheiten und komplexer Sicherheitskrisen, mit denen beide Länder konfrontiert sind. 

Er äußerte auch die Hoffnung, dass Südkorea und Japan anlässlich 60 Jahre der Normalisierung diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr ihre bilaterale Sicherheitskooperation und die trilaterale mit den USA fortsetzen würden. 

Nakatani gratulierte Ahn zu dessen Amtsantritt. Er betonte, dass Südkorea für Japan ein Partner bei verschiedenen internationalen Aufgaben und ein wichtiger Nachbar sei, mit dem kooperiert werden müsse. Er war damit einverstanden, dass die bilaterale Sicherheitszusammenarbeit und die trilaterale mit den USA fortgesetzt werden sollten. 

Beide Minister vereinbarten, möglichst bald für weitere eingehende Diskussionen über die bilaterale Verteidigungskooperation zusammenzutreffen.
