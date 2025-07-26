Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee beträgt 65 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung liegt laut einer neuen Umfrage bei 65 Prozent.Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichen gemeinsamen Umfrage von vier Meinungsforschungsinstituten, darunter Embrain Public, hervor. Von Montag bis Mittwoch wurden landesweit 1.001 Menschen ab 18 Jahren befragt.Demnach antworteten 65 Prozent der Befragten, dass Lee als Präsident gute Arbeit leiste. Gegenüber der letzten Befragung vor zwei Wochen (vom 21. bis 23. Juli) legte Lee damit um einen Prozentpunkt zu. Dagegen bewerteten 24 Prozent, damit zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage, seine Amtsführung negativ.Unter den Liberalen sehen 92 Prozent, unter den Moderaten 63 Prozent die Regierung Lee auf dem richtigen Kurs. Unter den Konservativen sprachen hingegen 59 Prozent von einer falschen Richtung.Bei der Parteipräferenz legte die regierende Demokratische Partei um einen Prozentpunkt auf 44 Prozent zu. Die führende Oppositionspartei Macht des Volks verlor einen Prozentpunkt auf 16 Prozent.