Elektronisches Bezahlen in Pjöngjang immer weiter verbreitet

Write: 2025-08-08 10:59:33Update: 2025-08-08 17:03:20

Elektronisches Bezahlen in Pjöngjang immer weiter verbreitet

Photo : YONHAP News

In Pjöngjang scheint sich das elektronische Bezahlen immer weiter zu verbreiten.

„Chosun Sinbo“, das Organ der pro-nordkoreanischen Vereinigung von Koreanern in Japan, Chongryon, schrieb am Donnerstag, dass elektronische Bezahldienste in Pjöngjang immer üblicher würden. 

Mittlerweile lasse sich nur noch selten beobachten, dass in Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen in Pjöngjang in bar bezahlt werde, hieß es.

Der Zeitung zufolge wurde im vergangenen Oktober die als Internetbank vermutete „Hwawon Elektronische Bank“ eröffnet. 

Die Bank habe in vielen öffentlichen Räumen in Pjöngjang und in anderen Regionen Geldautomaten errichtet. Immer mehr Menschen nutzten diese, hieß es.

Beobachter sehen hinter Pjöngjangs Investitionen in das digitale Bezahlen auch die Absicht, die Kontrolle der herrschenden Arbeiterpartei über die Wirtschaft und Gesellschaft zu verstärken. Denn digitale Transaktionen können im Gegensatz zu Bargeldzahlungen vollständig nachverfolgt werden.
