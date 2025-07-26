Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Lee-Trump-Treffen höchstwahrscheinlich am 25. August

Write: 2025-08-08 12:59:30Update: 2025-08-08 13:32:47

Lee-Trump-Treffen höchstwahrscheinlich am 25. August

Photo : YONHAP News

Das erste Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump wird höchstwahrscheinlich am 25. August stattfinden.

Seoul und Washington stimmen derzeit die letzten Details ab. Käme es an diesem Datum zu dem Treffen, fände es 82 Tage nach Lees Vereidigung statt. Er würde voraussichtlich drei bis vier Tage in den USA bleiben.

Auch über die Agenda wird noch beraten. Im Vordergrund stehen voraussichtlich Details der Zollverhandlungen, darunter die in den USA zugesagten Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar.

Zudem dürfte die Sicherheitsagenda eine zentrale Rolle spielen – etwa Änderungen der Rolle der US-Truppen in Korea, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben sowie die Modernisierung des Bündnisses.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >