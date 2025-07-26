Lee-Trump-Treffen höchstwahrscheinlich am 25. August

Photo : YONHAP News

Das erste Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump wird höchstwahrscheinlich am 25. August stattfinden.Seoul und Washington stimmen derzeit die letzten Details ab. Käme es an diesem Datum zu dem Treffen, fände es 82 Tage nach Lees Vereidigung statt. Er würde voraussichtlich drei bis vier Tage in den USA bleiben.Auch über die Agenda wird noch beraten. Im Vordergrund stehen voraussichtlich Details der Zollverhandlungen, darunter die in den USA zugesagten Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar.Zudem dürfte die Sicherheitsagenda eine zentrale Rolle spielen – etwa Änderungen der Rolle der US-Truppen in Korea, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben sowie die Modernisierung des Bündnisses.